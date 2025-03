Thiago Motta si nasconde: «Scudetto? Abbiamo un’altra filosofia»

Thiago Motta dribbla la domanda sullo scudetto, nonostante la sua Juventus si trovi solamente a meno sei dall’Inter capolista.

PAURA SCUDETTO – Oggi giornata di conferenze stampa per le big di Serie A, in attesa dell’incontro di questa sera tra Inter e Monza. Dopo le parole di Antonio Conte, che è ritornato nuovamente sul pari nello scontro diretto di sabato scorso, è stato il turno di Thiago Motta. L’allenatore bianconero ha dribblato la domanda relativa alla classifica, nonostante la sua squadra si trovi solamente a meno sei punti dall’Inter capolista. Il suo pensiero: «Abbiamo allenato al livello tecnico, fisico e psicologico la partita contro l’Atalanta. Non abbiamo bisogno di perdere energia a cercare altre cose che non sia la partita in sé che la partita di domani. Essere concentrati sulla prossima, mettere tutta la nostra energia per affrontare la prossima avversaria. Si tratta di un grande avversario che sta bene, non solo da oggi ma da tanto tempo. Per il momento non cambieremo la nostra filosofia, che è focus sulla prossima partita. Questo vuol dire tanto». La Juventus si trova appunto a sei punti dai nerazzurri e con uno scontro diretto a favore. Ma, a quanto pare, dalle parti della Continassa si fa fatica a pronunciare quella parolina lì, nonostante la classifica e il calendario favorevoli e gli investimenti milionari.