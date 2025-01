Thiago Motta: «Napoli primo meritatamente». Un regalino all’Inter?

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus. L’Inter guarda con attenzione, sperando in un piccolo regalino.

RICONOSCIMENTO – Domani Napoli-Juventus, partita che anche l’Inter guarderà con estrema attenzione tifando per la Vecchia Signora, che potrebbe togliere qualche punto alla squadra di Antonio Conte. A parlare alla vigilia della partita del Diego Armando Maradona ci ha pensato Thiago Motta. L’allenatore bianconero ha riconosciuto comunque il primo posto del Napoli, che si trova attualmente a più sui nerazzurri. Le sue parole: «Il Napoli si trova in una posizione perché ha una grande squadra, un grande allenatore e meritatamente si trova al primo posto. Domani sarà una grande partita e noi vogliamo dare la nostra miglior versione per arrivare la vittoria. Tra Juventus e Napoli veramente ci sono 13 punti di distacco? Il Napoli sta davanti meritatamente ed è questa la realtà». Thiago Motta potrebbe fare un piccolo regalino alla sua ex Inter, che però, domenica dovrà assolutamente fare il suo contro il Lecce, nella sfida delle 18 al Via del Mare valida per la ventiduesima giornata di Serie A. A tal proposito, i nerazzurri si sono allenati ad Appiano Gentile con la novità Bisseck, ma anche due aggiornamenti non proprio positivi per Simone Inzaghi.