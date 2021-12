Thiago Motta: «Mourinho ispirazione, bei ricordi all’Inter! Gyasi come Eto’o»

Thiago Motta è tornato a raccontare della sua esperienza all’Inter con Mourinho. L’allenatore dello Spezia ha parlato in conferenza stampa del prossimo match contro la Roma dello Special One, in programma lunedì.

TRIPLETE – Thiago Motta è pronto ad affrontare José Mourinho, suo allenatore ai tempi dell’Inter: «Ho dei bei ricordi, un bellissimo Triplete quell’anno, avendo anche un allenatore che oggi è un’ispirazione per tutti. La sua leadership, il suo modo di trasmettere la voglia di vincere ogni partita, il suo carisma. In quel momento avevamo un giocatore di uno spessore mondiale enorme che era Samuel Eto’o. Era arrivato da un Barcellona in cui giocava prima punta perché l’aveva fatto per tutta la sua carriera. In quella squadra ci voleva un giocatore che giocasse sulla fascia, anche perché Diego Milito giocava numero nove. Mourinho è riuscito non solo a farlo giocare a sinistra, ma anche a motivarlo e a farlo essere uno dei giocatori più importanti in quel momento. Oggi abbiamo nella nostra squadra, in un contesto completamente diverso, Emmanuel Gyasi che è capace di coprire altri ruoli in cui può perdere un po’ la sua fase offensiva, però con la fisicità e la mentalità che ha è anche capace di arrivare in avanti e fare gol, l’abbiamo visto contro il Sassuolo. È un giocatore che ci dà tanto e deve continuare così». Proprio oggi l’ex fuoriclasse dell’Inter Eto’o è diventato presidente della FECAFOOT, la Federazione Calcistica del Camerun (vedi articolo).

Fonte: acspezia.com