Thiago Motta: «Mourinho? Lo ammiro molto! È un’ispirazione per tanti»

Thiago Motta, al termine della sfida tra Roma e Spezia (vedi articolo), ha parlato di Mourinho, suo allenatore ai tempi dell’Inter. Il tecnico dei liguri si è espresso così ai microfoni di DAZN.

AMICIZIA – Thiago Motta ha elogiato José Mourinho, suo avversario questa sera in Roma-Spezia (vedi dichiarazioni): «Bello rivederlo prima della partita, durante no. Dopo bellissimo. È una persona che ammiro tantissimo, ho una stima enorme. È un’ispirazione, non solo per me ma per tanti altri. Prima è un amico, durante la partita è un avversario, dopo continua a essere un grande amico».