Thiago Motta: «Juventus l’anti-Inter? Siamo alla seconda giornata»

Thiago Motta ha alzato il livello della Juventus, ora a tutti gli effetti l’antagonista dell’Inter per lo Scudetto. L’allenatore ha parlato così dopo la vittoria sull’Hellas Verona per 90′ Minuto.

VITTORIA – La Juventus comincia a mandare segnali importanti al campionato intero. L’Inter è avvertita, non è l’unica a combattere per il primo posto e lo Scudetto. Ci saranno anche i bianconeri, le due vittorie consecutive ne sono una prova. Thiago Motta commenta così: «Vincere è sempre importante, soprattutto nel modo in cui abbiamo fatto oggi. Dobbiamo continuare, ora pensiamo alla bella partita contro la Roma di domenica. Stadio pieno, grande atmosfera, servirà una grande prestazione. Noi andiamo avanti passo dopo passo, dobbiamo prepararci bene e fare il nostro lavoro. Non esiste tocco magico, esiste un grande lavoro da parte di tante persone. I ragazzi da tanto tempo sono nel settore giovanile e arrivano pronti alla prima squadra. Contano di più i giocatori forti, di alto livello. Per me ci sono giocatori che giocano, altri che giocheranno le prossime partite, do massima attenzione alle prossime. Alla fine sono loro che alzano il livello dell’allenamento e del gruppo. Abbiamo una buona squadra, tutti sono importanti e possono dimostrare il loro valore allenandosi e giocando. Thiago Motta, siete l’anti-Inter? Siamo alla seconda giornata, abbiamo fatto bene e siamo concentrati totalmente sul recupero e sulla bellissima partita che ci aspetta».