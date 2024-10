Thiago Motta: «Inter ci ha messo in difficoltà. Alla fine meglio noi! Punto guadagnato»

Thiago Motta dopo Inter-Juventus ha commentato nuovamente la partita, giudicando in maniera positiva il risultato di pareggio (4-4) per quanto visto in campo. Il tecnico bianconero intervistato da Rai Radio 1 ammette di aver sofferto contro i nerazzurri.

IL COMMENTO – Thiago Motta dopo Inter-Juventus 4-4 è abbastanza onesto nell’analizzare la sfida ammettendo la supremazia da parte dei nerazzurri nella maggior parte della partita. Poi però si gode il pareggio agguantato dalla sua squadra: «Riprendere la partita come abbiamo fatto nel secondo tempo e finire meglio dell’avversario, è un punto molto positivo. Per affrontare o competere a questi livelli dobbiamo giocare così in gran parte della partita, perché di fronte abbiamo una squadra forte che ti può mettere in difficoltà così com’è successo gran parte della partita».