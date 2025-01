Thiago Motta, il rammarico: «Napoli solo una partita a settimana»

Thiago Motta esce con grande rammarico dalla sconfitta della sua Juventus contro il Napoli. In conferenza stampa ricorda un vantaggio dei partenopei anche nei confronti dell’Inter.

CONFERENZA STAMPA – Sarà difficile per tutte lottare contro il Napoli, che rimane l’unica squadra in questa stagione senza competizioni europee tra le big. Riposano e preparano una gara ogni sette giorni, Thiago Motta lo ha ricordato analizzando la sconfitta della sua Juventus: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, limitando il loro gioco. Mi è piaciuta molto la nostra squadra nella prima frazione: con grande personalità siamo usciti palla a terra. Nel secondo tempo, però, non abbiamo mantenuto questa personalità. Non siamo andati bene in pressione, ci siamo abbassati troppo e non siamo più riusciti a recuperare palla con la stessa qualità. I motivi? Avevo chiesto ai ragazzi di fare bene la prima pressione per evitare di rincorrere, ma non siamo stati capaci di mantenere il ritmo. Abbiamo affrontato una squadra forte in un campo difficile, questa è la nostra sesta sconfitta consecutiva qui. Abbiamo pagato anche il divario fisico: loro giocano solo una volta a settimana. Dobbiamo trasformare velocemente questa sconfitta, giocando ogni tre giorni bisogna subito rialzarsi. Con il Benfica la squadra sarà pronta per un’altra grande partita».