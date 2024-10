Thiago Motta guarda ai suoi errori: «In Inter-Juventus momenti di difficoltà»

Thiago Motta dopo la sfida pareggiata 4-4 contro l’Inter, in conferenza stampa ha presentato il prossimo impegno tra Juventus e Parma in Serie A. Il tecnico bianconero si era espresso in maniera positiva dopo il Derby d’Italia, ma è chiaro che gli errori non riguardano solo la squadra nerazzurra.

IL COMMENTO DOPO – Thiago Motta è dopo Inter-Juventus ha sorriso per aver agguantato il 4-4 nel finale, ma dovrà stare attento anche lui ai cali di concentrazione e agli errori difensivi. Per questo motivo in conferenza stampa ha analizzato così il momento: «Con l’Inter abbiamo fatto tante cose bene, ma nei primi 15 minuti della ripresa dovevamo fare meglio ed essere più compatti. Le difficoltà ci stanno durante una partita, ma non si può far durare troppo questo periodo. Dobbiamo essere più compatti nelle difficoltà. Contro il Parma sarà una partita diversa rispetto contro l’Inter, ma vogliamo fare una grande prestazione per arrivare al risultato che auspichiamo. Dobbiamo fare bene per alzare la possibilità di vincere. Rigori ed espulsioni? Sicuramente è una delle cose da migliorare».

Thiago Motta e la lotta scudetto con l’Inter

NON SOLO ERRORI INTER – Thiago Motta torna sulla sfida contro i nerazzurri e risponde così ai giornalisti presenti: «Tutto quello fatto in maniera positiva è da ricordare, quello da migliorare è da lavorarci su. La sfida con l’Inter però è il passato e ora bisogna concentrarci sul Parma che è sempre una sfida complicata. Abbiamo fatto bene in alcuni momenti e altri c’è da migliorare assolutamente, unendosi e restando in partita. Il finale è stato in crescendo e abbiamo avuto la possibilità di vincerla. È stato un bello spettacolo, ma è il passato. Il 4-4 uno spot per il calcio italiano? Io sono concentrato sul nostro calendario, il resto conta poco. Ognuno ha la propria opinione, la mia da allenatore è che ci sono stati momenti buoni e altri in cui dobbiamo migliorare già da subito. Dobbiamo gestire meglio i momenti di difficoltà».