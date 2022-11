Thiago Motta: «Il gruppo ha la voglia giusta per raggiungere gli obiettivi»

Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo la vittoria arrivata nel match contro il Torino in rimonta. Sotto 1-0 la formazione dell’ex giocatore dell’Inter è riuscita a ribaltare il risultato.

OBIETTIVI – Thiago Motta non può che festeggiare dopo la vittoria contro il Torino: «Sono soddisfatto della prestazione dei miei. Era una gara difficile e l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Contro il Torino è sempre difficile, l’abbiamo vinta con la panchina oggi. Io la vivo al massimo assieme ai miei giocatori. Non credo di essere stato io a fare la differenza, la fanno i giocatori. Loro vanno in campo e si allenano tutti i giorni. I ragazzi si stanno allenando bene, tutti assieme. Così cresce il gruppo, cresce la squadra e cresco anche io. Sono felice perché è un gruppo che sta dimostrando di avere la voglia giusta per arrivare a degli obiettivi di squadra. Sono felice perché si meritano questi risultati». Il Bologna è infatti alla terza vittoria consecutiva, la prossima giocheranno a San Siro contro l’Inter.