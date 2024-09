Thiago Motta: «Firmo per tre scudetti? Vivo alla giornata. Non mi accontento»

Thiago Motta alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli, in conferenza stampa ha parlato non solo della partita ma anche della lotta scudetto in Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Thiago Motta non lancia direttamente la sfida scudetto all’Inter, ma parla in particolare del Napoli: «Firmerei per vincere tre scudetti consecutivi o la Champions League? Penso alla giornata di oggi, abbiamo fatto un grandissimo allenamento, messo qualcosa in più pensando a domani. Passerò la mia giornata nel centro sportivo a preparare qualcosa per domani, programmando il futuro. Mi accontenterei del pareggio contro il Napoli? Con la Roma è stata una partita, con l’Empoli un’altra e domani un’altra ancora. Rispetteremo l’avversario e faremo il nostro massimo per portare la partita dalla nostra parte e fare una grande prestazione. Il Napoli è una squadra costruita per puntare allo Scudetto, poco tempo fa lo ha vinto, esprimendo anche un calcio straordinario di cui mondialmente si parlava. Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, avere l’ambizione sana di migliorare sempre».