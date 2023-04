Thiago Motta: «Da ex Inter rivalità con la Juventus? Non interessa»

La Juventus, dopo aver perso in Coppa Italia contro l’Inter, sfiderà il Bologna al Dall’Ara in campionato. Thiago Motta si esprime alla vigilia del match

CONCENTRATO − In conferenza stampa, Thiago Motta ha risposto alla domanda sul suo essere un ex Inter: «Da ex interista c’è rivalità contro la Juventus? Non ho tempo di pensare a queste cose, io mi concentro sul Bologna e su come affrontare la prossima nostra avversaria. La Juventus rimane una grande squadra e Allegri è tra i migliori tecnici in circolazione».