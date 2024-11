Thiago Motta esce finalmente allo scoperto: «Credo allo scudetto!»

Thiago Motta dopo il pareggio contro il Parma, in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Udinese, il tecnico ha presentato la sfida uscendo finalmente allo scoperto riguardo la lotta scudetto in Serie A.

ALLA VIGILIA – Thiago Motta in conferenza stampa presenta così la sfida contro l’Udinese, considerati i tanti gol subiti nelle ultime sfide, in particolare contro Inter (4) e Parma (2, rischiando di perdere): «Dobbiamo fare meglio a livello collettivo, essere più compatti e aggressivi per lasciare meno spazio agli avversari. I ragazzi stanno bene. Sono concentrati sulla partita, a Udine dobbiamo fare una grande prestazione contro una squadra che sta molto bene. Troppi gol subiti? Dobbiamo fare meglio a livello collettivo, compattarci e lasciare meno spazi possibili, dando tutti qualcosa in più, siamo ancora all’inizio».

Scudetto Serie A, Thiago Motta esce allo scoperto

LOTTA AL VERTICE – Thiago Motta ora non si nasconde, e riguardo la lotta scudetto in Serie A con tutte le squadre al vertice, ammette: «Sono d’accordo con Fonseca, in nove giornate non si vince un campionato. Noi ci crediamo ma dobbiamo fare meglio, me compreso. Non è la Juve di Motta. Io rispetto tutte le opinioni, alcune le prendo come aiuto e altre no. Dobbiamo essere concentrati per migliorare».