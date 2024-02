Thiago Motta esalta e l’Inter ascolta: «Fabbian migliora, che forza!»

Thiago Motta sta plasmando Fabbian, centrocampista arrivato in estate dall’Inter nell’affare Arnautovic. Il ragazzo rimane comunque in orbita nerazzurra, con la società milanese avente un diritto di recompra.

PROGRESSI − Thiago Motta, in conferenza stampa prima di Bologna-Lecce, si è espresso su Giovanni Fabbian. Il giocatore, preso dall’Inter, rimane sempre in orbita nerazzurra: «Fabbian è migliorato nel palleggio e nella fase difensiva, ma anche nel capire gli spazi da occupare. Migliorato per come mettere in difficoltà i giocatori avversari, giocando tra le linee. Ha una forza enorme, con questi inserimenti e va in profondità. Sta partecipando molto di più».