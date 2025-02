Thiago Motta durissimo: «Juventus, oggi mi vergogno. Mancano le basi»

Thiago Motta rassegnato dopo la pesantissima sconfitta della Juventus in Coppa Italia contro l’Empoli ai calci di rigore. Il tecnico bianconero non le manda a dire in un’intervista realizzata nel post-partita su Sportmediaset.

MANCANO LE BASI – Thiago Motta si assume le responsabilità della sconfitta della Juventus e attacca: «Sento vergogna per l’atteggiamento del primo tempo. Possiamo sbagliare ma l’atteggiamento del primo tempo è stato vergognoso. Sbaglio io perché non abbiamo meritato sul campo di andare in semifinale. Ripercussioni? Spero che le critiche siano forti. Il pubblico è stato anche gentile con noi. Spero in una reazione dei nostri giocatori, subito. Ma non accetto questo comportamento in campo. La responsabilità è la mia, non gli ho fatto capire l’importanza di questa partita. “La qualità quasi sempre non è sufficiente. Per essere a livello serve anche l’atteggiamento. Oggi sento vergogna, l’atteggiamento è sbagliato. Sbagliare un passaggio o un controllo non è un problema. Ma non accetto questo comportamento in campo».

Juventus, occasione persa in Coppa Italia

FUORI DALLE COPPE – Per la Juventus si tratta di una pesante battuta d’arresto. La squadra di Thigo Motta perde un’occasione d’oro per avvicinarsi a un trofeo stagionale e conferma le difficoltà emerse nelle ultime settimane. Il tecnico bianconero dovrà lavorare per risollevare la squadra e mantenere alta la concentrazione in campionato, dove la Juve è ancora in corsa per lo scudetto.