Thiago Motta: «Contento per il Bologna, tutto frutto di tanto lavoro»

Thiago Motta intervistato da Rai Radio 1 ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria in casa del Bologna contro l’Inter, sua ex squadra.

CONTRO L’INTER – Thiago Motta è soddisfatto per la vittoria del Bologna e dedica la vittoria non solo alla sua squadra: «Bella prestazione del Bologna, abbiamo attaccato con equilibrio e trovato il gol. Nel secondo tempo abbiamo interpretato molto bene la partita, loro hanno lasciato spazio dietro. Tutto il lavoro svolto fin qui porta a fare partite del genere. Sono contento per i ragazzi e la nostra gente che è rimasta allo stadio con la pioggia per supportare i ragazzi, questa è una cosa bellissima».