Thiago Motta: «Con Mourinho stima enorme, persona vera. Sempre amici»

Thiago Motta oggi ha ritrovato Mourinho, suo allenatore nell’Inter del Triplete della stagione 2009-2010. L’ex centrocampista, ora tecnico dello Spezia, dopo la sconfitta per 2-0 contro la Roma (vedi articolo) ha parlato del suo rapporto a Sky Sport.

IL RITROVO FRA EX INTER – Per Thiago Motta oggi partita speciale contro José Mourinho. Sul portoghese l’allenatore dello Spezia si esprime così: «Io ho una stima per lui enorme, penso che sia reciproco. È una persona vera, le persone vere siamo così. L’abbraccio è senza pensarci, gli voglio bene e lui a me. Siamo stati rivali per novanta e qualcosa minuti, prima e dopo saremo sempre amici».