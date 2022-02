Thiago Motta: «Con l’Inter persa la finale per una simulazione! Mi aspetto scuse»

Thiago Motta tuona contro la classe arbitrale, in particolare il direttore di gara Fabbri, dopo Spezia-Roma 0-1 (vedi articolo). L’allenatore dei liguri, in conferenza stampa, ricorda la simulazione di Busquets in Barcellona-Inter che gli costò l’espulsione nella semifinale di Champions League.

LA FURIA – Thiago Motta non accetta il secondo giallo a Kelvin Amian, che ha lasciato lo Spezia in dieci al 45′ contro la Roma: «Ho fatto un’osservazione con l’arbitro, in questo momento molto interessante. Mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto, quando giocavo, prendere una manata in faccia. Gli ho risposto, con tutto il rispetto perché dev’essere reciproco, che una volta ho perso una finale di Champions League per una simulazione come questa qua (di Sergio Busquets in Barcellona-Inter, ndr). Stiamo entrando in questo gioco dove è vero che i giocatori non aiutano, oggi c’è un po’ di confusione fra la squadra arbitrale. Serve cultura ed educazione: abbiamo visto in Champions League, poco tempo fa, Inter-Liverpool. È stata uno spettacolo anche per la correttezza fra i giocatori e la squadra degli arbitri, oltre che per la qualità. Cosa che stasera è mancata: mi aspetto le scuse alla società Spezia Calcio».