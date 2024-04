Thiago Motta: «Champions League ossessione per club come l’Inter, non la nostra»

Thiago Motta oggi in conferenza stampa a Casteldebole ha presentato la sfida di sabato tra Bologna e Monza. Il tecnico rossoblù ha poi fatto riferimento all’Inter, parlando della corsa per un posto alla prossima UEFA Champions League.

LOTTA EUROPEA – Thiago Motta sulla lotta per un posto in Champions League precisa: «L’obiettivo del Bologna a inizio stagione non era l’Europa. La Champions League è una normale ossessione per altri club come Inter, Milan, Juventus, Napoli, Lazio, Atalanta o Roma. Non per noi! Questa ossessione non è mai esistita. Noi i questo momento diamo fastidio alle squadre di questo campionato perché nessuno si aspettava questa posizione in classifica a questo punto della stagione. Per questo abbiamo intenzione di continuare così, ma senza nessuna ossessione».