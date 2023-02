Thiago Motta: «Arnautovic? Spero ci sia con l’Inter! Stankovic? A Milano…»

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa a due giorni da Sampdoria-Bologna, sfida in programma sabato alle ore 15 e valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù, ex centrocampista dell’Inter, parla di Arnautovic e del suo rapporto con Stankovic, ex compagno in nerazzurro

PROSSIMO TURNO – Thiago Motta viene punzecchiato in conferenza stampa sulla squalifica di Marko Arnautovic che lo costringe a saltare Sampdoria-Bologna. Il tecnico rossoblù non dà soddisfazione ma apre alla prossima partita con l’Inter: «Arnautovic non sarà disponibile contro la Sampdoria, avrà più tempo per riprendere la forma sperando che sia pronto per la prossima partita (con l’Inter, ndr) e che possa fare parte di un collettivo per poter scegliere la miglior formazione. Se ha fatto una leggerezza contro il Monza facendosi ammonire da diffidato? Arnautovic non è disponibile e io sto pensando alla partita contro la Sampdoria, poi quando tornerà disponibile vedremo se inizierà dal 1′ oppure no».

TRASCORSI – Thiago Motta torna poi sul pareggio della Sampdoria con l’Inter ma anche sul suo rapporto con Dejan Stankovic, ex compagno all’Inter: «La Sampdoria viene da due pareggi contro Monza e Inter. Un aneddoto su Stankovic? È stato un compagno fantastico, abbiamo passato un periodo molto bello insieme sia dentro che fuori dal campo, una persona che ammiro tantissimo e che mi ha aiutato moltissimo quando abbiamo giocato insieme. Anche perché io ero giovane quando sono arrivato e lui era da tanto tempo nell’Inter. È stato uno dei tanti che mi hanno aiutato ad inserirmi all’interno di una squadra che poi ha fatto la storia».