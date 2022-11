Thiago Motta: «Arnautovic già fortissimo all’Inter. 6-1? I miei ragazzi…»

Thiago Motta, al termine di Bologna-Sassuolo (vedi articolo), ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico felsineo ha risposto alla domanda sulla reazione post Inter

TALENTO E GRUPPO − Thiago Motta si esprime sulla punta austriaca e sul riscatto post San Siro: «Già all’Inter Arnautovic era fortissimo ma aveva davanti tanti campioni come Eto’o o Milito. Ma si vedeva negli allenamenti la qualità del giocatore. Dopo Inter? Abbiamo messo tanta concentrazione per la partita successiva. Dopo la partita a San Siro abbiamo capito cosa non dobbiamo fare e dove dobbiamo migliorare. Ho la fortuna di avere ragazzi fantastici che vogliano migliorarsi sempre e mettersi nella condizione migliore possibile. Un privilegio averli».