Thiago Motta accende la polemica: «Conceicao? Ora precedente!»

Thiago Motta obiettivo ma al contempo polemico in conferenza stampa nel post partita di Juventus-Cagliari. Il suo commento sul rosso a Conceicao. Tra tre settimane il derby d’Italia con l’Inter.

PRECEDENTE – Durante Juventus-Cagliari, l’esterno portoghese è stato espulso dopo aver simulato in area di rigore. Thiago Motta in conferenza stampa ha commentato in questa maniera: «Conceicao? Non ho rivisto l’immagine, se è simulazione è giusto che sia ammonito. È una cosa di cui parliamo da tanto con Rocchi, da tanto tempo nelle riunioni, non fanno bene al gioco le simulazioni. Mi fido di quello che ha visto l’arbitro e sulle simulazioni non ci devono essere interpretazioni. Però da adesso si apre un precedente dove se si fa una volta si deve fare sempre e non ogni tanto o quando conviene: ossia si fa sempre e no ogni tanto sì, ogni tanto no».