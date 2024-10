Thiago Motta: «Abbiamo concesso tanto. Serve equilibrio!»

La Juventus delude con il Parma e non va oltre il pareggio per 2-2 all’Allianz Stadium. Thiago Motta chiede comunque equilibrio su Sky Sport dopo il risultato anche con l’Inter.

STOP – La Juventus ha pareggiato per 2-2 contro il Parma deludendo ampiamente le aspettative. Non sono bastati i gol di Weston McKennie e Timothy Weah per superare gli emiliani, che hanno fatto una partita eroica sfiorando anche la vittoria nel finale. Alla fine è il Parma a uscire con diversi rimpianti dall’Allianz Stadium, la Juventus si è salvata con Michele Di Gregorio. Thiago Motta ha fatto una richiesta nel post-partita.

Thiago Motta, le parole post Juventus-Parma

RICHIESTA – Thiago Motta ha descritto così il match: «Abbiamo concesso troppo ma anche creato oggi. Hanno avuto troppe palle gol in ripartenza, noi abbiamo creato occasioni ma non siamo stati bene in campo. Abbiamo fatto bene a tratti, altri no. Dobbiamo aumentare i momenti fatti bene per mettere più in difficoltà le squadre avversarie e mettere in pratica il nostro gioco. Non è sicuramente il pareggio ciò che vogliamo. Dobbiamo mantenere equilibrio, oggi abbiamo commesso errori negli ultimi metri tecnicamente. Weah ha giocato bene a San Siro, ha giocato bene anche oggi segnando. Entrando dopo Yildiz ha le caratteristiche che noi cerchiamo. Oggi con Thuram e Koopmeiners Yildiz è partito dall’esterno per aprire il campo»