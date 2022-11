Thiago Almada: «Correa momento duro, non lo augurerei a nessuno»

Thiago Almada è il giocatore che ha sostituito ieri Correa nella lista dei convocati dell’Argentina ai Mondiali (vedi articolo). Nel commentare la sua inclusione all’ultimo momento, l’attaccante dell’Atlanta United ha voluto mandare un messaggio di conforto al Tucu.

IL RIMPIAZZO – Thiago Almada ha preso il posto di Joaquin Correa ai Mondiali per l’Argentina. L’attaccante, a TyC Sports, mostra tutta la sua gioia: «Sono molto emozionato. L’accoglienza? Non mi aspettavo questa accoglienza. È il giorno più bello della mia vita? Sì, per me e la mia famiglia. Come si vive il calcio in Argentina è un qualcosa di molto bello. Sono contento, ma voglio salutare Correa che sta passando un momento duro. Non lo augurerei a nessuno, spero che recuperi presto».