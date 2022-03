Thiago Alcantara, tentativo per l’Inter: Klopp dà le condizioni post-infortunio

Thiago Alcantara non ha giocato domenica la finale di Carabao Cup, Chelsea-Liverpool, a causa di un infortunio. Klopp oggi in conferenza stampa ha aggiornato sulle condizioni del centrocampista brasiliano in vista dell’Inter.

PROBLEMA FISICO – Thiago Alcantara è in dubbio per Liverpool-Inter di martedì prossimo, ma non è ancora da escludere la sua presenza. Il centrocampista brasiliano, fratello dell’ex nerazzurro Rafinha, ha accusato un problema fisico nel riscaldamento di Chelsea-Liverpool, la finale di Carabao Cup. Jurgen Klopp, in conferenza stampa, aggiorna: «Siamo rimasti tutti sorpresi. Sono arrivato negli spogliatoi, avevo visto tutto il riscaldamento senza notare nulla di strano. Poi lui era sul lettino e i fisioterapisti mi hanno detto che sentiva un dolore al tendine. Abbiamo dovuto prendere la decisione di non farlo giocare, un qualcosa di complesso a pochi minuti da una finale per un giocatore che ha vinto il maggior numero di trofei di tutta la squadra. Ora sta meglio ma non è ancora pronto. Non sappiamo per quanto ne avrà ancora: sicuramente non per il weekend, forse con l’Inter, dopo di sicuro». Il Liverpool domani (ore 21.15) giocherà in FA Cup col Norwich City, poi prima della Champions League avrà la sfida di Premier League sempre in casa col West Ham sabato alle 18.30. Thiago Alcantara dovrebbe saltarle entrambe.