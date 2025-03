Thiago Alcantara: «Di nuovo Inter-Barcellona? In caso, no rivincita»

Thiago Alcantara ha risposto alla domanda sull’eventuale semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona come nel 2010.

NO RIVINCITE – Direttamente da Miami, l’ex Barcellona e Bayern Monaco, Thiago Alcantara si esprime così su un’eventuale semifinale di Champions League tra Inter e Barça come nel 2010. Le sue parole: «Una possibilità. L’Inter dovrà prima affrontare il Bayern Monaco e non sarà facile. Se dovesse succedere, non credo che sarebbe una rivincita in quanto tale. Troppe cose sono cambiate: tempi, squadre, protagonisti. Sarebbe bello se si incontrassero di nuovo, e sono sicuro che sarebbe una bella partita e un grande spettacolo».