Theo Hernandez rosica: «Inter prima? A un milanista dà fastidio!»

Theo Hernandez dice più volte di non voler pensare ad altri club che non siano il Milan… ma in realtà pensa all’Inter. Lo fa in una lunga intervista rilasciata al quotidiano AS, dove anticipa di tifare contro anche in campo europeo. Ecco alcuni estratti.



LA RIVALITÀ – Per Theo Hernandez c’è un dispiacere dovuto al fatto che l’Inter sia prima in classifica: «In questa città si respira calcio e tutti parlano di calcio. È quasi obbligatorio tifare una delle due squadre di Milano ed è chiaro che a un milanista dia fastidio che la capolista sia la propria rivale. Ma io sono una persona molto ambiziosa e sarei molto scontento se a vincere dovesse essere una squadra diversa dal Milan. Le sconfitte nel derby di Champions League e in finale ai Mondiali? Non voglio paragonare le tristezze. Di certo sono due dei momenti più duri della mia carriera e li ricordo. Spero che questi ricordi amari mi servano come motivazione per far sì che la prossima volta passi il contrario».

DOPPIO DERBY – Per Theo Hernandez non c’è una preferenza fra derby di Milano e Madrid: «Difficile da scegliere. Tutte le due rivalità sono intense alla loro maniera. Sono dei grandi duelli, che siano a Madrid o a Milano. Non posso dire quale delle due sia più passionale, perché entrambe hanno un significato speciale per i tifosi. Ho avuto la fortuna di vivere e gustare entrambe le esperienze. Inter-Atlético Madrid agli ottavi di Champions League? Sarà molto intensa. Sono due squadre forti, sarà una doppia sfida molto equilibrata dove potrà succedere di tutto. Non ho mai potuto debuttare in prima squadra, ma all’Atlético Madrid ho fatto i miei primi passi da calciatore e per quello sono molto riconoscente. È chiaro che tiferò per loro contro l’Inter».

Fonte: AS – David Alonso