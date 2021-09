Theo Hernandez lancia la sfida all’Inter: «L’obiettivo è lo scudetto!»

Hernandez è stato il grande protagonista di Milan-Venezia con un assist e un gol (vedi articolo). L’esterno rossonero, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto.

OBIETTIVO DICHIARATO – Queste le parole dell’esterno del Milan Theo Hernandez sulla lotta scudetto con l’Inter e le altre big del campionato italiano: «È stata una partita importante, sapevamo che con il Venezia non era facile. Abbiamo una serie di partite molto complicate, oggi il mister mi ha fatto riposare. Lavoriamo tutti i giorni per migliorarci. L’obiettivo è combattere per vincere lo scudetto».