Theo Hernandez da Inzaghi? Il francese ha aperto all’Al-Hilal – Sky

Simone Inzaghi può strappare un primo giocatore alla Serie A: si tratta di Theo Hernandez del Milan. Il francese, in uscita dai rossoneri, ha aperto al club saudita e può raggiungere l’ex allenatore dell’Inter.

APERTURA AL TRASFERIMENTO – Inzaghi si prepara a strappare al Milan Theo Hernandez, dopo averlo sfidato molte volte sulla panchina dell’Inter. Il francese, in uscita dal Milan, ha aperto al trasferimento in Arabia Saudita, sbloccando il trasferimento alla corte dell’ex tecnico dei nerazzurri. Come riferisce Sky Sport, nei prossimi giorni l’operazione potrebbe entrare nel vivo. Il giocatore sta valutando questa possibilità e ha aperto a trattare. Le parti dovranno trovare l’accordo e l’intesa totale, ma i segnali da parte del giocatore ci sono per un’apertura.

Theo Hernandez verso l’ex Inter Inzaghi: il Milan perde i migliori

ARABIA – L’avventura in Italia, dunque, potrebbe finire per Theo Hernandez, al Milan dall’estate del 2019. Il francese inizialmente aveva declinato le avances dell’Al-Hilal per aspettare l’Atletico Madrid, ma i Colchoneros hanno deciso di non affondare. Ecco allora che il club di Inzaghi è pronto a ritornare alla carica e ovviamente può accontentare il Milan dal punto di vista economico. Se il francese dovesse andare, per il Milan sarebbe la seconda grave perdita dopo quella di Tijjani Reijnders.