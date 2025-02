Theo Hernandez, follia In Milan-Feyenoord: espulso! Squalifica pesante

Il Milan si complica la vita nella sfida di ritorno dei playoff contro il Feyenoord. Dopo il gol dell’1-0 con Gimenez (1-1 tra andata e ritorno), Theo Hernandez si fa espellere compromettendo non solo la partita che si sta giocando proprio in questi minuti a San Siro, ma anche l’eventuale sfida agli ottavi di finale, qualora i rossoneri dovessero realmente passare al turno successivo. La curiosità è che l’Inter potrebbe essere l’avversaria dei rossoneri.

INGENUO – Theo Hernandez, già ammonito al 44’ di Milan-Feyenoord per un fallo evitabile, ha pensato bene di cercare un rigore con una simulazione al 52’, guadagnandosi il secondo giallo e lasciando i suoi in inferiorità numerica per il resto del match. Un’ingenuità grave, l’ennesima di un giocatore bravo, ma spesso incosciente nei momenti chiave. L’ammonizione nel primo tempo lo avrebbe già costretto a saltare la prossima partita per diffida, ma il secondo giallo peggiora ulteriormente la situazione. Ora il Milan dovrà affrontare il prossimo impegno europeo senza di lui.

Inter nel cammino del Milan! Theo Hernandez salterebbe l’andata

A CASA – L’assenza di Theo diventa ancora più pesante considerando i possibili sviluppi futuri del torneo. Se il Milan dovesse qualificarsi e incrociare l’Inter nei sorteggi, il francese sarebbe costretto a saltare una delle sfide più sentite della stagione. Non è la prima volta che Theo si fa notare per episodi del genere. Il suo carattere impulsivo e il suo stile di gioco aggressivo lo rendono un giocatore spesso al limite del regolamento. Questa espulsione potrebbe costare cara al Milan, sia nel breve che nel lungo periodo.