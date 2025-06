Theo Hernandez dice sì all’Al-Hilal: accordo vicino! Inzaghi lo aspetta – Sky

Theo Hernandez è pronto a dire addio al Milan e alla Serie A. Il terzino francese, dopo una prima fase di riflessione, ha dato il suo ok definitivo al trasferimento all’Al-Hilal, club saudita recentemente affidato a Simone Inzaghi.

TRASFERIMENTO VICINO – Un’accelerazione decisiva è arrivata nelle ultime ore grazie all’intervento diretto del presidente dell’Al-Hilal, Fahad bin Saad bin Nafel, che ha convinto il giocatore con un progetto tecnico ambizioso e un’offerta economica irrinunciabile. Il Milan, dal canto suo, è ora in trattativa con il club saudita per definire l’accordo economico. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che i rossoneri sarebbero disposti ad accettare per liberare Theo Hernandez. Theo, inizialmente restio ad abbandonare il calcio europeo, si è infine convinto a sposare il progetto saudita, affascinato dall’idea di essere uno dei volti principali del nuovo corso targato Inzaghi.

Theo Hernandez lascia il Milan e raggiunge Inzaghi

TUTTI IN ARABIA – Da poco ufficializzato alla guida dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi avrebbe individuato proprio in Hernandez una pedina chiave per il suo 3-5-2, garantendogli un ruolo centrale e libertà offensiva sulle corsie. L’operazione è ormai ai dettagli e potrebbe essere chiusa nei prossimi giorni. Per il Milan, che già si sta muovendo sul mercato in cerca di rinforzi, si tratterà di un’altra partenza di peso dopo quelle già registrate nelle ultime stagioni. Per Theo, invece, comincia una nuova avventura lontano dall’Europa, con la sfida di imporsi anche nel campionato saudita.