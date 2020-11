The Mirror elogia Lukaku: “Impressionante, qui ancora sottovalutato”

Dries Mertens e Romelu Lukaku

Lukaku non ha trovato il gol in Belgio-Inghilterra ed è già questa la notizia (vedi report), ma il calciatore ha dimostrato comunque di essere importante (suo l’assist realizzato in occasione del primo gol). The Mirror, noto tabloid inglese, ha parlato di lui e della sua prestazione (QUI gli elogi anche di Tielemans, suo connazionale).

ANCORA DECISIVO – Lukaku ieri non ha segnato in Belgio-Inghilterra, terminata 2-0 a favore dei padroni di casa, ma la sua prestazione, sottolinea il portale inglese, è stata impressionante. The Mirror continua: “Lukaku avrà mai il prestigio che merita? L’ex attaccante del Manchester United e dell’Everton è fortissimo. Con l’assist di ieri in apertura è stato coinvolto in 19 gol nelle ultime 13 presenze. Il modo in cui ha tenuto il passo con la palla è stato fantastico. Da noi in Inghilterra c’è ancora l’idea che Lukaku non sia tra i migliori attaccanti del mondo. Tuttavia, le sue statistiche dicono tutto. È uno dei giocatori più sottovalutati della sua generazione”.

Fonte: The Mirror Sport