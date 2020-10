The Lovie Awards 2020, l’Inter in corsa con 3 candidature: i dettagli

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter riceve un prestigioso riconoscimento per i suoi progetti digitali a firma di Inter Media House. L’edizione 2020 dei The Lovie Awards, importante premio europeo organizzato dall’International Academy of Digital Arts and Sciences vede il club nerazzurro in corsa con tre nomination

RICONOSCIMENTI – L’Inter in corsa ai The Lovie Awards con ben tre nomination: le prime due sono per la campagna di Natale 2019 “An Authentic Christmas”, inserita tra i migliori progetti per la categoria Long Form; “Timeless 2010”, nata per celebrare il decimo anniversario dalla conquista del Triplete, inserita nella categoria Social: Entertainment & Sport. Per queste due nomination sarà decisivo il voto dei tifosi. La terza candidatura è andata al progetto “Born Inter”, lanciato in occasione dei 112 anni del Club e inserito nella categoria Best Use of Data Visualisation.

Fonte: inter.it