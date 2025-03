Thauvin fa sognare l’Udinese: contro il Parma finisce 1-0

Il sabato sera, dopo il pareggio tra Napoli e Inter, si chiude con la vittoria per 1-0 dell’Udinese in casa contro il Parma. In gol un super Thauvin che sfiora la doppietta nel secondo tempo.

VITTORIA – Finisce 1-0 per l’Udinese l’anticipo del sabato sera contro il Parma. I padroni di casa la sbloccano già nel primo al 38′ con un super Florian Thauvin che angola bene il tiro dal dischetto e non lascia spazio al portiere dei ducali. Fino a quel momento tanto equilibrio al Bluenergy Stadium con il Parma che tiene bene i ritmi nonostante un buon Udinese che comunque gestisce la palla. Nella ripresa invece, partono subito forte gli ospiti con Dennis Man che prova una conclusione sotto il sette. Risponde bene Padelli che chiude con un buon intervento in calcio d’angolo. Al 78′ ci prova ancora l’Udinese con il solio Thauvin che trova il gol del raddoppio ma viene fermato dalla bandierina del fuorigioco. Nel finale arriva anche il primo ammonito di Maresca che toglie il primo cartellino giallo al 94′. Al triplice fischio festeggiano i padroni di casa che chiudono la quinta partita consecutiva senza sconfitte.