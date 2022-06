Testa alla Serie A 2022/23: nodo indice liquidità e spareggio Scudetto!

Si pensa già alla prossima Serie A 2022/23, quella caratterizzata dal Mondiale in Qatar. Svelata la data dei calendari (vedi articolo), occhio a due fattori: indice di liquidità e spareggio Scudetto

NOVITÀ − La stagione si è conclusa da pochissimo ma già la testa è proiettata alla prossima. La Serie A 2022/23 sarà per forza di cose un campionato mai visto prima. L’intermezzo del Mondiale in Qatar (dove l’Italia non ci sarà) rivoluzionerà decisamente il calendario. Ben quattro turni addirittura nel solo mese di agosto con le coppe europee concentrate tra settembre e novembre. Occhio però a due fattori non di poco conto. Il primo è il fatidico indice di liquidità, che tutte le squadre dovranno aver superato entro il 22 giugno. Elemento fondamentale per potersi iscrivere al prossimo campionato. Ma una delle novità più importanti, come riporta Calciomercato.com, è la possibilità dello spareggio Scudetto. Eventualità che nascerebbe nel momento in cui due squadre finiscano a pari punti all’ultima giornata. Nell’ultima stagione, Inter e Milan ci sono andate veramente vicine.