Tessmann a un passo dalla Fiorentina: altro obiettivo dell’Inter vicino ai Viola – Sky

Tanner Tessmann si avvicina a grandi passi alla Fiorentina, dopo essere stato vicino all’Inter in questa stessa finestra estiva di calciomercato.

LA SITUAZIONE – Tanner Tessmann, così come Albert Gudmundsson, sono sul taccuino della Fiorentina per la prossima stagione. Il calciatore americano, più di quello islandese, si avvicina in maniera sostanziale al trasferimento al club gigliato, stante un accordo già impostato tra le due società per quanto riguarda il valore del suo cartellino. Ciò posto, occorre ora definire l’intesa tra Tessmann e Fiorentina prima della fumata bianca.

Tessmann e Gudmundsson: da potenziali “interisti” a “quasi gigliati”!

ASPETTO CURIOSO – Il mercato della Fiorentina sta ricordando per molti versi quello condotto dall’Inter nelle ultime settimane. Prima con Tessmann, virtualmente un calciatore nerazzurro, che ha preferito non sposare la causa interista a causa di mancate garanzie riguardo un suo ruolo importante in futuro, poi con Gudmundsson. Nel caso di quest’ultimo, il Genoa ha mostrato un’apertura molto chiara alla cessione dell’islandese in Toscana, tanto che manca soltanto l’accordo sulla cifra del prestito oneroso prima di poter ritenere chiusa la trattativa. Un affare, quest’ultimo, che dovrebbe essere impostato sulle stesse basi auspicate dall’Inter. Senza che, però, i meneghini hanno avuto la possibilità di muoversi concretamente per il suo profilo a causa dell’elevata densità del proprio attacco.