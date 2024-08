Tesser: «Inter squadra da battere. Mi complimento con Ausilio e Baccin per un colpo!»

Attilio Tesser si è pronunciato sulla griglia del prossimo campionato di Serie A, sottolineando uno status da favorita per l’Inter anche grazie a un colpo messo a segno in estate.

LA PREVISIONE – L’allenatore Attilio Tesser, intervenuto ai microfoni di TMW sul tema di ciò che ci si potrà aspettare nella prossima stagione di Serie A, ha voluto attribuire all’Inter il ruolo di squadra più accreditata per la vittoria finale. Queste le parole da lui espresse sul tema: «L’Inter rimane la squadra da battere. Ha fatto un mercato di qualità e in grande anticipo, muovendosi bene. Per questo motivo parte favorita!»

Tesser loda Ausilio e Baccin per un’intuizione in casa Inter: il commento!

L’ELOGIO – A proposito delle frecce di cui l’Inter potrà disporre nel proprio arco in vista della prossima stagione, un ruolo secondario non può essere conferito a Mehdi Taremi, autentico mattatore del precampionato dei nerazzurri fino all’infortunio che lo ha costretto allo stop per diverse settimane. Quello dell’iraniano, che è in dubbio per la prima partita di Serie A contro il Genoa, è da lui considerato come uno dei colpi più interessanti di questo mercato: «Devo dare merito ad Ausilio e Baccin per Taremi. Si tratta di un attaccante forte e l’Inter ha saputo anticipare la concorrenza».