Tesser: «L’Inter si è rinforzata dal mercato, a centrocampo più alternative»

Attilio Tesser, ospite negli studi di Sportitalia, ha parlato del mercato di Inter, Milan e Roma. Il tecnico del Modena giudica positivamente quello nerazzurro soprattutto a centrocampo

MERCATO BIG − Tesser giudica il mercato dell’Inter ma non solo: «L’Inter si è rinforzata perché in mezzo al campo è più forte, ci sono più alternative rispetto allo scorso anno. Anche il Milan bene con Charles De Ketelare che ne parlano tutti bene. Il grande mercato lo sta facendo anche la Roma che si è rafforzata in maniera molto molto importante».