Tesser: «Inter favorita ma basta un attimo per stravolgere tutto»

Attilio Tesser, attuale tecnico del Pordenone, in Serie B, intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha parlato del periodo legato al Coronavirus (Covid-19) per la sua squadra e non solo. Poi facendo riferimento all’Inter ha parlato del campionato di Serie A e della sosta per le Nazionali.

IN SERIE A – Tesser, intervistato da TMW ha parlato del campionato di Serie A, in particolare dei nerazzurri: «Inter favorita? A meno che non succeda qualcosa di particolare penso che i nerazzurri abbiano grosse chance. Poi basta un nulla per stravolgere tutto, come il Covid-19 che sto vivendo con la mia squadra. L’Inter comunque è forte, attrezzata. Da metà girone d’andata ha trovato la giusta quadratura. Sosta nel momento migliore per chi è stato colpito dal Covid-19? Assolutamente si. Ha consentito di recuperare qualcuno. Nel nostro caso per esempio, la prossima settimana contiamo di recuperarne altri».

Fonte: TuttoMercatoWeb – Alessio Alaimo.