Terzic (DG Stella Rossa) sfida l’Inter e le altre: «Non cederemo a nessuno»

Il Direttore Generale della Stella Rossa di Belgrado Terzic ha parlato del sorteggio di Champions League. Serbi tra i rivali dell’Inter.

FIDUCIA – A parlare del percorso in Champions League della Stella Rossa, il Direttore Generale Zvezdan Terzic. I serbi affronteranno pure l’Inter. Le sue parole ai canali del club: «Questo è quello che volevamo. Siamo contenti del sorteggio, giochiamo contro le migliori. Questo non è un gruppo, ma un girone unico con 36 squadre e abbiamo otto avversari diversi. Porteremo al Maracanà colossi europei come Barcellona, ​​Benfica, PSV e Stoccarda e sarà uno spettacolo. Inoltre, andremo a Berna contro lo Young Boys, nostro “debitore”, oltre che a Milano per due partite, e a Monaco. Stiamo crescendo come club anno dopo anno, abbiamo giocatori fantastici, un grande allenatore, ieri sera abbiamo dimostrato un calcio davvero competitivo e che possiamo giocare contro chiunque. Questo è il livello della Champions League, con i nostri risultati siamo riusciti ad essere qui e non cederemo di fronte a nessuno».

GIUSTA LUCE – Il discorso di Terzic racchiude l’intera federazione serba: «Abbiamo parlato di quanti punti ci servono, ma da quando sono alla guida del club, vado sempre passo dopo passo e partita dopo partita. La prima partita è la più importante, i calcoli spettano ai tifosi e ai media. Voglio che siamo concentrati e concreti nella prima partita, che giochiamo al massimo e vinciamo. Solo allora penseremo alla seconda partita. Vogliamo vincere contro chiunque. Abbiamo salvato la squadra e oggi abbiamo avuto tante offerte che abbiamo rifiutato. C’era un’offerta di 10 milioni di euro da parte della Premier League per Djiga che abbiamo rifiutato, per Hwang, Endiaye… Davvero, vogliamo mantenere la squadra. Questa è la prima, storica stagione con questo formato di Champions League e vogliamo presentare Zvezda, Belgrado e Serbia nella giusta luce».