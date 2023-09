Terremoto in Marocco, dall’UEFA vicinanza anche in Champions League

Venerdì sera un terribile terremoto ha sconvolto il Marocco, con oltre duemila morti e centinaia di migliaia di persone in difficoltà. L’UEFA mostra la sua vicinanza e lo farà sia durante queste partite delle nazionali sia in Champions League.

IL CORDOGLIO – Da oggi e sino a giovedì 21 un minuto di raccoglimento prima di tutte le partite delle competizioni UEFA, in memoria delle vittime del tragico terremoto di venerdì in Marocco. Questo significa, in particolare, sia le gare delle nazionali per le qualificazioni agli Europei sia i tornei per club (Champions League, Europa League e UEFA Europa Conference League). Compresa quindi Real Sociedad-Inter di mercoledì 20 (ore 21) per la prima giornata del Gruppo D. «Il calcio europeo è al fianco del popolo marocchino in questo momento difficile», il messaggio da parte dell’UEFA come vicinanza alle persone colpite dal terremoto.