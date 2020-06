Teotino: “Tonali, Inter in lieve vantaggio. Ha tutto per essere un top”

Gianfranco Teotino, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” durante la trasmissione “Microfono Aperto”, ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia su cui è vivo l’interesse dell’Inter

TOP – Queste la parole di Gianfranco Teotino: «Tonali fa gola a tante società, con l’Inter in lieve vantaggio. Il Brescia è ultimo perché non ben strutturato, con un Presidente umorale, una stagione sbagliata. Lui ha dei mezzi importanti che ancora non sono pienamente dimostrati. Ha tutto per diventare un giocatore top internazionale».