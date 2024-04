Teotino: «Thuram? Confermata un’intuizione ‘vecchia’ dell’Inter»

Thuram non segna dal 16 febbraio, ma la sua prima stagione all’Inter risulta lo stesso molto positiva. Il giornalista Teotino, intervenuto a Sky Sport 24, trova una caratteristica positiva della scelta di puntare su di lui. Che era già datata.

IL NUOVO CHE AVANZA – Per Marcus Thuram sono dodici i gol in trentanove presenze, di cui dieci in Serie A. Gianfranco Teotino parla di lui con buone prospettive: «È una delle sorprese più grandi dell’Inter. Ma è anche la conferma di un’intuizione che i dirigenti dell’Inter hanno avuto: quella di utilizzarlo come punta centrale. Questa ce l’avevano anche da prima dell’incidente, che ha frenato Thuram per una stagione intera».

LO STOP – L’incidente di cui parla Teotino è l’infortunio di Thuram quando era al Borussia Monchengladbach ad agosto del 2021, mentre si trattava il suo trasferimento. Con la virata poi su Joaquin Correa, rivelatosi un flop mondiale. Il giornalista valuta come la società lo ha aspettato, ingaggiandolo poi a parametro zero: «Gli hanno dato il tempo di tornare in condizioni fisiche perfette e l’hanno ripreso al momento giusto. Se pensiamo che sono andati via due attaccanti come Edin Dzeko e Romelu Lukaku, ossia due campionissimi, Thuram non li ha fatti rimpiangere».