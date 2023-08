Teotino: «Sommer non mi convince! Inter, ritardo sorprendente»

Sommer non convince Teotino. Lo svizzero presto sarà dell’Inter, che sta ritardando parecchio sul tema portiere. Ne parla il giornalista

SORPRESO − Gianfranco Teotino a Radio Sportiva dice la sua sulla situazione portieri in casa nerazzurra: «Mercato vivace e molto positivo. La cosa negativa è che manca un portiere titolare e uno di riserva. Sono molto sorpreso che non fossero state prese delle precauzioni. Una dirigenza come quella dell’Inter doveva sicuramente pensarci a tempo debito quando la cessione di Onana fosse già decisa così il mancato rinnovo di contratto di Handanovic. Sappiamo poi l’importanza di Onana per l’Inter, è stato un valore aggiunto. Pensavo che l’Inter lo volesse sostituire con un portiere dalle stesse caratteristiche. Non mi convince Sommer, non è da squadra che deve competere a livello europeo in maniera importante».