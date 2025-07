Teotino: «Società Inter colta di sorpresa e a centrocampo sono troppi»

Teotino parla della situazione in casa Inter, criticando un po’ la società. Allo stesso tempo, ravvisa una tracotanza di centrocampisti.

COLTA DI SORPRESA – In collegamento su Radio Sportiva, Gianfranco Teotino condivide il pensiero di un tifoso dell’Inter, secondo cui la società nerazzurra si è fatta cogliere un po’ di sorpresa negli ultimi tempi. Questo l’intervento del giornalista: «La società questa volta si è fatta cogliere di sorpresa dagli avvenimenti, sia per quanto riguarda i mancati trofei, sia per quanto riguarda l’addio di Inzaghi. Chivu non era la prima scelta e poi sul mercato mi aspettavo un ringiovanimento più consistente della prima squadra. È arrivato qualche giovane, come Sucic, Bonny o Esposito. Ma sono rimasti tutti gli anziani e non so bene quando spazio potranno avere questi giovani nelle partite che contano. Si andrà probabilmente verso un cambio di sistema con Lookman, ma poi diventano troppi i centrocampisti in rosa e non vorrei che si creassero delle problematiche per l’impiego. Se Chivu è intenzionato con un centrocampo a due, diventano un po’ i troppi i Barella, i Calhanoglu, i Zielinski, i Mkhitaryan, i Frattesi. Mi aspetterei ancora qualche uscita di un giocatore più anziano e qualche giovane in più in difesa per svecchiare».