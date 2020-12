Teotino: “Scudetto? Vince la Juventus. Inter e Spezia, nessuna differenza”

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha commentato i risultati di Inter e Milan, negli studi di “90° Minuto”. Ecco le sue dichiarazioni

GRIGLIA – Inter, Juventus e Milan non deludono le aspettative e continuano la loro marcia in vetta alla classifica. Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha già individuato la candidata principale per lo scudetto: «Secondo me la Juventus vincerà lo scudetto. È ancora la squadra che ne ha di più. L’Inter è più forte del Milan ma non mi convince. Soprattutto, non vedere differenze tra l’Inter, con Antonio Conte che prende 12 milioni a stagione, e lo Spezia, il cui allenatore ne percepisce 500.000, mi sembra una cosa grave».