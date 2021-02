Teotino: Â«Scelte di Ballardini? Non belle per inseguitrici Inter!Â»

Teotino: «Scelte di Ballardini? Non belle per inseguitrici Inter!»

Gianfranco Teotino, opinionista televisivo, ha parlato negli studi di “90simo minuto” su “Rai Due” della sfida di oggi vinta dall’Inter contro il Genoa. Un focus specialmente sulla prestazione di Romelu Lukaku e sulle scelte di Ballardini.

SCELTE – Gianfranco Teotino ha analizzato in questo modo Inter-Genoa, esaltando la prestazione di Romelu Lukaku e lanciando una frecciata a Davide Ballardini: «Il primo piano lo merita Romelu Lukaku per il suo peso sia fisico che metaforico. I numeri parlano per lui, 18 gol e 6 assist, ovvero 24 gol con la sua partecipazione diretta. Più di Cristiano Ronaldo che ha un gol in più, ma soltanto due assist. Il belga è il perno di questa Inter che Conte ha costruito con maestria. È l’uomo chiave, il leader, il punto di riferimento di tutte le azioni. Certo che oggi le scelte fatte da Ballardini hanno messo la strada in discesa. Ha schierato una formazione così così, tenendo in panchina molti dei giocatori migliori in vista della preparazione del derby di mercoledì. Questo visto con gli occhi delle inseguitrici non è tanto bello».