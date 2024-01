Teotino: «Sanchez può cambiare le partite, ma ha problemi»

Gianfranco Teotino analizza i possibili movimenti che l’Inter potrebbe fare ancora sul mercato. In attacco non convince Alexis Sanchez, le parole del giornalista su Sky Sport.

ATTACCO – Gianfranco Teotino parla dei due panchinari nerazzurri: «I tifosi vorrebbero qualcosa di nuovo in attacco, pensano che dietro la coppia Lautaro Martinez–Thuram sia troppo poco avere Sanchez e Arnautovic. In realtà l’austriaco sembra che stia entrando in forma, quello che si è visto pochissimo è Sanchez. Lui è un altro giocatore fragile che si ferma anche per piccolissimi problemi fisici. Il cileno ha avuto una carriera straordinaria, è uno che può cambiare una partita ma la continuità non è garantità. L’Inter però deve prima vendere per prendere un altro attaccante»