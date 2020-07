Teotino: “Sanchez in gran forma. Inter, Eriksen deve essere coinvolto”

Condividi questo articolo

Teotino sottolinea l’ottimo stato di forma di Alexis Sanchez e difende Christian Eriksen, nonostante le tante critiche piovute nelle ultime settimane. Di seguito le sue dichiarazioni durante “90 minuto” su Rai 2

CHI SALE E CHI SCENDE – Gianfranco Teotino parla degli uomini caldi in casa Inter: «Eriksen non è stato molto brillante, ma ha fatto la sua parte senza guizzi e senza arrivare alla conclusione. Fa meglio nel gioco più ordinato che ha fatto questa sera l’Inter. L’ho visto un po’ meglio, ma se giocasse di più avrebbe più facilità di dialogo coi compagni. Sanchez è in grande forma da quando è ripreso il campionato. E’ guarito dagli infortuni e ora ha fatto già 2 gol e 6 assist: sta diventando un giocatore importante – dice Teotino -. Penso che giocherà contro la Roma. Eriksen? Un calciatore di quel livello deve essere coinvolto e trattato bene. L’ingresso contro il Torino a 7 minuti dalla fine di una partita già vinta è una mancanza di rispetto. Sulla similitudine con Bergkamp ci sono alcune analogie ma anche differenze. L’attaccante era più giovane e aveva giocato solo all’Ajax. L’ex Tottenham invece è maturo e in Premier League c’è un’intensità anche maggiore rispetto alla Serie A».