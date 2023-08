Teotino: «Sanchez-Inter bis? Operazione logica ma controtendenza»

Sanchez può davvero tornare all’Inter solo un anno dopo la risoluzione del contratto, stavolta con un nuovo ruolo. Per Teotino c’è la bontà dell’innesto, ma anche una stranezza rispetto alle posizioni iniziali della campagna acquisti.

IL… VECCHIO CHE AVANZA – A Gianfranco Teotino piace che Alexis Sanchez completi l’attacco dell’Inter: «Diciamo che come caratteristiche si integrano bene. L’operazione in sé la trovo logica per ovvie ragioni, la cosa che mi sorprende è che l’Inter ha lasciato andare via Edin Dzeko trentasettenne per ragioni di età e poi va a prendere un trentaquattrenne e un trentacinquenne per mettere assieme l’attacco. Uno degli obiettivi di questa campagna acquisti dell’Inter era ringiovanire una rosa abbastanza anziana: queste ultime mosse vanno un po’ in controtendenza».