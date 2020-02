Teotino: “Rinvio Juventus-Inter? CosÃ¬ Serie A falsata! Eriksen? Conte…”

Teotino: “Rinvio Juventus-Inter? Così Serie A falsata! Eriksen? Conte…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato di Juventus-Inter, campionato di Serie A, Christian Eriksen ed Antonio Conte

JUVENTUS-INTER RINVIATA? – Queste le parole del giornalista Gianfranco Teotino sul rischio rinvio di Juventus-Inter: «Capisco lo scontento degli appassionati purtroppo siamo in una situazione tal che non me la sento di, spero si torni ad una vita ed un calcio normale se per arrivarci si deve passare da scelte difficili bisogna accettarle, ho miei pareri ma non l’autorità scientifica e politica. Questa situazione di emergenza dimostra la follia degli attuali calendari così pieni che non è possibile far fronte a nessun imprevisto, e capisco che il secondo rinvio di una squadra nelle coppe come l’Inter finirebbe per falsare la regolarità del campionato, ma siamo all’assurdo che organizzatori credo sperino che l’Inter vada fuori dall’Europa League. Finché le autorità calcistiche non capiscono che bisogna alleggerire i calendari qualunque imprevisto può falsare la regolarità».

CALENDARIO – Quindi Teotino conclude: «L’Inter e la Juventus entrambe sono un po’ in difficoltà, forse entrambe dal punto di vista sportivo preferirebbero non giocare ma allo stesso tempo entrambe hanno un calendario asfissiante. Io giocatori come Eriksen li farei sempre giocare ma l’idea di Conte è che ancora non sia inserito nei suoi meccanismi di gioco».